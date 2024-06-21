Посол прокомментировал вызов в МИД Южной Кореи

Посол России Георгий Зиновьев во время вызова в МИД Южной Кореи назвал неприемлемыми попытки шантажа и угроз. Lenta.ru

21 июня Зиновьев встретился с первым заместителем МИД Южной Кореи Ким Хон Гюном. «Со своей стороны Георгий Зиновьев подчеркнул неприемлемость попыток угроз и шантажа в адрес Российской Федерации. Отметил, что сотрудничество между Россией и КНДР не направлено против третьих стран, соответствует принципам и нормам международного права, содействует укреплению мира и стабильности на Корейском полуострове», - говорится в сообщении. ТАСС

МИД Южной Кореи вызвал посла Зиновьева из-за подписания Россией соглашения о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с КНДР. Деловая газета «Взгляд»