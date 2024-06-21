Медведев назвал условие для переговоров с США

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал США «циничными тварями», предлагающими диалог по поводу нового договора о сокращении стратегических наступательных вооружений на фоне поставок оружия Украине. Свое мнение он высказал в Telegram-канале.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва «не бряцает» ядерным оружием и никогда не начинала риторику ядерной эскалации. Вместе с тем при необходимости власти могут изменить ядерную доктрину страны. После чего в Совете национальной безопасности США сообщили о готовности к диалогу с Россией по вопросам ядерных рисков и контролю над вооружениями без привязки к украинскому конфликту.

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев сравнил подобное предложение с тем, что нацистская Германия во время Второй мировой войны обратилась бы к СССР с просьбой согласовать вопрос об ограничениях производства какого-либо оружия, например, «катюш», назвав это «безумием».

«США вполне серьезно предлагают нам договариваться по вопросу нового договора о сокращении стратегических наступательных вооружений. Мы, мол, будем поставлять неонацистам все виды оружия, включая дальнобойные ракеты и самолеты, а с вами обсуждать новый ДСНВ. Какие же оборзевшие, циничные твари!» - заявил политик.



Он отметил, что подобные предложения можно рассматривать только после отказа США от поставок оружия Украине и блокирования приема страны в НАТО.

Напомним, что в феврале 2023 года президент РФ Владимир Путин приостановил участие страны в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений. В Москве отмечали, что возвращение к его соблюдению возможно только при условии отказа США от враждебного курса в отношении России.