Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Украина оставалась бы в границах 1991 года, если бы в феврале 2014 года не было сорвано соглашение между оппозицией и бывшим тогда президентом Виктором Януковичем.

«Если бы в феврале 2014 года соглашение об урегулировании, на которое согласилась, в том числе, и Россия, не было бы сорвано, Украина была бы сейчас в границах 1991 года, тех самых, о которых она сейчас так сладострастно мечтает», — цитирует РИА Новости Лаврова.



Ранее на Украине раскритиковали желание Владимира Зеленского о выходе на границы 1991 года.

В Киеве оценили слова Зеленского о возвращении к границам 1991 года

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в свою очередь подчеркнул, что геополитическая реальность с момента начала специальной военной операции кардинально поменялась, границы России и Украины изменились.