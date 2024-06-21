Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что власти США и ЕС решили «избавиться» от Владимира Зеленского из-за низкого рейтинга, неудач ВСУ и по еще трем причинам. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

В качестве первой причины недовольства западных стран Володин указал низкий уровень поддержки Зеленского украинцами. Спикер Думы заявил, что в мае рейтинг Зеленского упал до 17 процентов на фоне планов по снижению возраста мобилизации, экономических трудностей и проблем ВСУ.

«Все это привело к тому, что украинцы хотят видеть во главе государства другого», - заявил Володин.



Вторым фактором не в пользу Зеленского спикер Думы назвал истечение срока его полномочий 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины должны были пройти в конце марта, но они не состоялись из-за действующего в стране военного положения. Володин назвал единственным легитимным органом власти на Украине Верховную раду.

Путин высказался о легитимности Зеленского

Третий фактор, по мнению Володина, заключается в утрате Зеленским и его окружением доверия США и Евросоюза. Спикер Думы отметил, что на Западе создают специальные комиссии для контроля над использованием средств, которые выделяются Киеву.

Четвертой причиной Володин назвал военные неудачи ВСУ. Спикер Думы заявил, что каждый месяц ВСУ теряют более 50 тысяч человек. Поставки оружия не позволяют компенсировать такие потери, подчеркнул Володин.

Пятая причина, по мнению Володина, связана с банкротством Украины. Он заявил, что по итогам 2023 года госдолг Украины достиг 80 процентов ВВП и без помощи США и ЕС Киев не способен выполнять обязательства перед гражданами.

«Вложения Вашингтона и Брюсселя в Зеленского не оправдались. Пришла пора от него избавляться», - заключил Володин.



Путин высказался о легитимности Зеленского

Ранее британский историк, профессор Оксфордского университета Тимоти Гартон-Эш сообщил, что Зеленским недовольны в его собственном окружении. По словам историка, причиной стали нереалистичные обещания, которые дает Зеленский, включая получение контроля над Крымом. Один из украинских майоров рассказал Гартон-Эшу, что настроение в ВСУ сейчас «нехорошее».