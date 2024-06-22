В СК сочли признание зверств нацистов геноцидом необходимо

Признание зверств немецко-фашистских захватчиков геноцидом необходимо, чтобы напомнить о последствиях преступной идеологии. Об этом заявил председатель СК РФ Александр Бастрыкин, передает РИА Новости.

© Телеграм-канал «Следком»

Глава ведомства обратил внимание, что российские следователи ставят цель объективно и беспристрастно установить все обстоятельства, связанные со зверствами нацистов.