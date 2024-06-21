Вьетнам хочет вернуться к теме ядерной энергетики

Вьетнамское руководство демонстрирует желание вернуться к теме ядерной энергетики, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы госкорпорации «Росатом» Алексея Лихачева.

По его словам, переговоры о строительстве атомной электростанции возобновятся после принятия Ханоем соответствующего решения. На рубеже 2016-2018 годов Вьетнам принял решение «вообще не использовать атомную энергию в энергобалансе», хотя атомные технологии остались, и сотрудничество с Москвой продолжалось по проекту центра ядерных технологий, указал он.

В высокой степени готовности был проект «Ниньтхуан-1» - «бестселлер, который сейчас мы реализуем и в соседних странах, в том числе и в Китае, и в Бангладеше». Однако было принято решение на уровне руководящих государственных органов Вьетнама атомную энергетику не развивать, сказал Лихачев. Поэтому данный этот проект был приостановлен.

Для АЭС «Ниньтхуан-1» «Росатом» ранее предложил проект на основе энергоблоков большой мощности с передовыми российскими реакторными установками ВВЭР-1200.