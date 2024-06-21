Песков ответил на вопрос о встрече министров обороны России и КНДР

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что отдельная встреча министров обороны России и КНДР в ходе визита президента РФ Владимира Путина в Пхеньян не проводилась, сообщает РИА Новости.

«Нет, не было», — заявил пресс-секретарь главы государства.



Ранее Путин завершил государственный визит во Вьетнам. Российский лидер вечером 20 июня вылетел из аэропорта в Ханое.

До этого он посетил Пхеньян для участия в переговорах с лидером КНДР Ким Чен Ыном. В ходе встречи был подписан договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Путин и Ким Чен Ын также договорились сотрудничать в сфере здравоохранения, в областях медицинского образования и науки и подписали соглашение о строительстве пограничного автомобильного моста через реку Туманная.