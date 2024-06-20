Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Алма-Ату для участия в заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) государств - членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале МИД РФ.

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"Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Казахстан для участия в заседании Совета министров иностранных дел Организации Договора о коллективной безопасности", - проинформировали в дипведомстве.



Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщала, что Лавров посетит Алма-Ату 20-21 июня, где примет участие в заседании СМИД ОДКБ. Оно пройдет под председательством Казахстана. Как отметила дипломат, стороны проведут обмен мнениями о состоянии международной и региональной обстановки, подведут итоги разнопланового сотрудничества в рамках ОДКБ и обсудят механизмы укрепления внешнеполитической координации. Кроме того, руководители МИД планируют одобрить несколько проектов и решений, которые затем будут переданы на утверждение Советом коллективной безопасности ОДКБ 28 ноября.