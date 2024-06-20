Появились снимки Путина и Ким Чен Ына в Aurus

Центральное телеграфное агентство Кореи опубликовало фотографии лидера КНДР Ким Чен Ына и президента России Владимира Путина, едущих вместе в лимузине Aurus. Автомобиль является подарком главе Северной Кореи от российского лидера.

На кадрах можно увидеть, как главы садятся в салон Aurus. Каждый из них попеременно проехал за рулем автомобиля по территории резиденции «Кымсусан», где остановился Путин и проходили переговоры.

© KCNA

Также на снимках можно увидеть, что главы стран, находясь в автомобиле, разговаривают и смеются.

Напомним, что Путин посетил КНДР с госвизитом 18-19 июня. Ким Чен Ын вручил ему в качестве подарка двух собак породы пхунсан, которые считаются национальным достоянием Северной Кореи.