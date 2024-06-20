Путин назвал период, когда Украина начала агрессию против ДНР и ЛНР

Киевские власти начали проявлять агрессию против ДНР и ЛНР еще до момента вхождения республик в состав России, заявил президент РФ Владимир Путин в рамках государственного визита во Вьетнам, передает пресс-служба Кремля. По его словам, на тот момент Москва уже признала независимость этих республик.

Украинский режим начал агрессию не против России, он начал агрессию еще против признанных нами Луганской и Донецкой народных республик до того, как они входили в состав Российской Федерации, — отметил российский лидер.

Ранее Путин указал, что российские предложения по мирному урегулированию конфликта на Украине не будут действовать вечно. Условия Москвы по украинскому вопросу будут меняться в зависимости от ситуации на линии боевого соприкосновения в зоне специальной военной операции, обратил внимание глава государства.

До этого российский лидер в рамках выступления на форуме-выставке, посвященном двухлетней годовщине работы благотворительного фонда «Народный фронт. Все для Победы!», выразил уверенность, что РФ ждет победа в ходе специальной военной операции. По его словам, которые приводятся на сайте Кремля, граждане России и армия вместе могут ответить на любые вызовы.