Захарова уличила страны НАТО в оболванивании граждан

Страны НАТО обманывают своих граждан, пугая их Россией, и тратят деньги налогоплательщиков на эскалацию обстановки в Европе. Об этом сообщается в комментарии официально представителя МИД РФ Марии Захаровой, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«Страны — члены НАТО продолжают "оболванивать" своих же граждан, чьи налоги идут на эскалацию военной обстановки в Европе и за ее пределами. Им не первый год внушают миф о якобы исходящих со стороны России и Китая угрозах, чтобы вытащить из их кошельков крупные суммы», — сказала она.



По словам дипломата, американцев и европейцев приходится запугивать угрозой со стороны России и Китая, «чтобы вытащить из их кошельков крупные суммы».

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что западные страны стремятся нанести России стратегическое поражение в конфликте на Украине.