Путин назвал последствия стратегического поражения России

Стратегическое поражение будет означать для России прекращение ее государственности, а значит нужно идти до конца. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин, передает «РИА Новости».

Он отметил, что Запад целенаправленно «повышает градус и эскалирует ситуацию», рассчитывая, что «в какой-то момент Россия испугается». При этом там говорят о намерении «добиться стратегического поражения РФ на поле боя», добавил Путин.

«Для России это означает прекращение ее государственности, вот, что это означает. Это означает конец тысячелетней истории российского государства. Я думаю, что это для всех понятно. А тогда встает вопрос, а зачем нам бояться? Не лучше ли тогда идти до конца?» — спросил президент.



По словам Путина, это «элементарная формальная логика».