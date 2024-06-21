Президент России Владимир Путин, говоря в Ханое об эскалации ситуации Западом и необходимости для России "идти до конца", имел в виду достижение целей спецоперации на Украине. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Естественно, в проведении СВО, естественно, в достижении наших целей", - объяснил представитель Кремля.
На пресс-конференции в Ханое 20 июня Путин, говоря о том, что коллективный Запад все время повышает уровень эскалации в надежде, что Россия испугается и потерпит стратегическое поражение на поле боя, задал риторический вопрос: зачем бояться и не лучше ли в таком случае идти до конца?
"Действительно, мы это видим, наблюдаем, они [коллективный Запад] все время повышают градус, эскалируют ситуацию. Видимо, рассчитывают на то, что мы в какой-то момент испугаемся, - объяснил российский лидер. - Но в то же время они говорят о том, что они хотят добиться стратегического поражения России на поле боя. Что это означает для России? Для России это означает прекращение ее государственности. Это означает конец тысячелетней истории российского государства - я думаю, что это для всех понятно. А тогда встает вопрос: а зачем нам бояться? Не лучше ли тогда идти до конца?".