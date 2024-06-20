Путин: у РФ нет цели подходить к Харькову

Президент России Владимир Путин заявил, что у РФ нет цели подходить к Харькову, это тактическое направление. Его слова приводит ТАСС.

При этом Путин выразил уверенность, что ВСУ «будут пытаться это подать в качестве стратегического успеха, если у него что-то получится». Он отметил, что в своих действиях на поле боя украинские военные руководствуются командой «любой ценой».

«Уверяю, что так и есть, я знаю, о чем говорю, — если она не основана на реалиях, то будет опять очень дорого стоить ВСУ», — добавил Путин.



Напомним, что ВС России начали наступление в Харьковской области 10 мая. Ранее сообщалось, что военным РФ удалось занять более выгодные рубежи в районах сел Синьковка и Петропавловка.