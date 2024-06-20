Путин сравнил санкции против КНДР с блокадой Ленинграда

Санкционный режим в отношении КНДР антигуманен и напоминает блокаду Лениграда своей жесткостью. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин журналистам, завершая государственный визит во Вьетнам.

"Некоторые санкции, которые были введены против Северной Кореи, они, мягко говоря, как-то выглядят очень странно, - отметил Путин. - Как известно, я родом из Ленинграда, и что переживал Ленинград в годы Второй мировой войны, в годы Великой Отечественной войны, все очень хорошо знают. Это плакат, когда людей морили голодом. Есть потери, как вам известно, и в моей семье по этому поводу, брат умер". "Разве это гуманно? - поразился президент РФ. - Санкции которые вводятся <...> все-таки должны соответствовать современному уровню развития человечества". "Нам нужно, конечно, всем вместе подумать на тему о том, как и что нужно менять в этом санкционном режиме и вообще соответствует ли он требованиям сегодняшнего дня", - добавил глава государства.

