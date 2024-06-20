Слова президента РФ Владимира Путина о том, что Европа должна дружить с Россией ради сохранения себя в качестве одного из центров развития, доказывают, что он мыслит, как современный политик, заявил экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в беседе с подполковником ВС США в отставке Дэниелом Дэвисом в эфире YouTube-канала Deep Dive. Военные отметили, что того же нельзя сказать о западных политиках.

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Владимир Путин смотрит далеко вперед и говорит не только о необходимости сесть за стол переговоров, но и поддерживать отношения. Даже после того, как Запад поступил с Россией, — удивился Дэвис.

В ответ Макгрегор отметил, что президент РФ понимает, что вооруженные конфликты вредят современному миру. Это отличает его от политиков на Западе, которые мыслят старыми категориями и как будто застряли в прошлом веке.

Ранее Макгрегор написал на своей странице в соцсети X, что бедственное положение Украины и национальной армии стало следствием политики Вашингтона по затягиванию конфликта. По его словам, украинцы фактически «живут в аду» по вине Белого дома. Отказ киевских властей от дипломатического урегулирования противостояния с Россией под давлением США привел к демографическому кризису в стране и разрухе в армии, указал Макгрегор.