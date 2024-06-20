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Путин пообещал следовать советам Хо Ши Мина «думать не о себе»

Великий государственный деятель Вьетнама Хо Ши Мин говорил, что в любом деле в первую очередь следует думать не о себе, а о соотечественниках. Как сообщает пресс-служба Кремля, об этом напомнил российский лидер Владимир Путин.

Путин пообещал следовать советам Хо Ши Мина
© РИА Новости

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На торжественном приёме от имени президента Вьетнама он добавил, что Хо Ши Мин также призывал всегда идти в первых рядах в трудные времена, и занимать последнее место, «когда речь идёт о вознаграждении».

«В нашем взаимодействии с вьетнамскими друзьями мы, безусловно, будем следовать этим мудрым советам», - заключил президент РФ.

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Ранее Путин заявил, что для студентов из Вьетнама в высших учебных заведениях России выделят тысячу бюджетных мест в следующем учебном году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».