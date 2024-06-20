Опубликованы фото подарков, которые Ким Чен Ын преподнес Путину

Центральное телеграфное агентство КНДР опубликовало фотографии подарков, которые президент России Владимир Путин получил от северокорейского лидера Ким Чен Ына. Председатель КНДР преподнес российскому лидеру бюст и картину с изображением Путина.

В свою очередь, президент РФ также вручил Ким Чен Ыну подарки. Судя по кадрам, ими стали сервиз и адмиральский кортик.

Ранее президент Союза кинологических организаций РФ Владимир Уражевский рассказал, что собаки породы пхунсан, которых лидер КНДР Ким Чен Ын подарил президенту России Владимиру Путину, являются национальным достоянием Северной Кореи. По его словам, они отличаются тем, что могут быть прекрасными няньками и воспитателями в доме, а также серьезными охранниками. Кроме того, такие собаки используются для охоты на тигров и медведей.

До этого стало известно, что Путин в ходе визита в КНДР попробовал местные блюда на торжественном приеме, который организовал лидер республики. Среди них были салат из лангуста и заливная утиная печень с трюфелями, а также пюреобразный тхан из курицы с женьшенем, куксу с вырезкой из говядины, жареная баранина, тушеная треска и вареные морепродукты.