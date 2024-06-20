Раскрыто меню приема Путина во Въетнаме

Старейший ханойский отель «Метрополь» приготовил угощение для приема от имени президента Въетнама То Лама в честь лидера России Владимира Путина, который прибыл в страну с государственным визитом. В него вошли восемь блюд, передает «РИА Новости».

© Пресс-служба президента России

Главам двух стран и членам их делегаций были предложены суп с морскими ушками и крабом из южной провинции Камау с хлебом и оливковым маслом. На закуски шли салат из редиски и креветок, спринг-роллы с омаром "по-рячангски", блинчики с тунцом и икрой форели.

В качестве горячего предлагалась рыба «Ланг» в листьях лотоса с овощами и пряной зеленью или ребрышки ягненка на гриле с соленым соусом. Среди десертов значились мороженое из кокоса и лонгана или со вкусом молодого риса, торт «Медовик» и фрукты.