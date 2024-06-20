Путин ответил на вопрос о своей любимой песне

Президент России Владимир Путин в ходе своего визита во Вьетнам рассказал, что любит русское искусство, но отказался назвать конкретную песню или исполнителя. Ответ главы государства опубликовал журналист Павел Зарубин в Telegram-канале.

© РИА Новости

Вопрос о любимой музыке президенту Россию задали на встрече с выпускниками советских и российских вузов.

«Я бы предпочел на этот вопрос не отвечать. Это будет иметь какие-то формально-административные последствия», - заявил Владимир Путин с улыбкой.



При этом он отметил, что любит «русское народное искусство и русскую классику».

Владимир Путин прибыл во Вьетнам с официальным визитом 20 июня. Сегодня в Ханое прошли переговоры российского и вьетнамского лидеров. В ходе них был подписан целый ряд документов о сотрудничестве в различных сферах. Также президент России анонсировал выделение квоты в 1 тыс. бюджетных мест для обучения студентов из Вьетнама в следующем академическом году.