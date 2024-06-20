Путин назвал дурью попытки запрещать искусство по национальному принципу

Президент России Владимир Путин на встрече с руководством общества вьетнамско-российской дружбы назвал «полной дурью» попытки запрещать искусство по национальному принципу. Российская газета

«Мне думается, что и делить по национальному принципу, и ограничивать по национальному принципу, чего-то запрещать по национальному или государственному принципу — это полная дурь. Нужно просто наслаждаться искусством и дать возможность людям делать то же самое», — отметил он. RT на русском

Путин отметил, что воспитание должно основываться прежде всего на традиционных ценностях и национальной и мировой культуре, но при этом, по его мнению, чувство прекрасного «тоже воспитывается», в том числе с помощью музыки, которая является самым интернациональным видом искусства, объединяющим народы. ТАСС