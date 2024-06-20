МИД РФ: США будут винить Москву во всех своих провалах перед выборами
Посол по особым поручениям МИД РФ Геннадий Аскальдович предупредил, что США развернут против России информационную кампанию на фоне выборов американского президента. Об этом сообщает ТАСС.
Также дипломат допустил новые кибератаки против России, подчеркнув, что «враги не дремлют». Он уточнил, что таких атак было уже 175 тысяч. Аскальдович заявил, что в ходе предвыборной кампании США попытаются обвинить Россию в собственных провалах.
«Конечно, они нас обвиняют во всем и везде, если что-то не будет получаться [у них], обязательно будет виновата Россия», - подчеркнул дипломат.
Выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. Ожидается, что Демократическую партию на них представит действующий президент США Джо Байден, а республиканцев - экс-президент Дональд Трамп. В середине мая директор национальной разведки США Эврил Хейнс назвала Россию «самой серьезной угрозой для выборов в США, исходящей извне». В один ряд с ней она поставила Китай и Иран.