Политолог-кореевед Александр Жебин назвал визиты президента РФ Владимира Путина в Северную Корею и Вьетнам «невербальным сигналом» США: Москва напомнила Вашингтону, что обе эти страны ранее выигрывали войны при поддержке СССР. Об этом эксперт рассказал «Московскому комсомольцу».

Путин посетил КНДР и Вьетнам во второй половине июня. РФ подписала с обеими странами соглашения о стратегическом партнерстве. Путин отмечал, что договор с Северной Кореей подразумевает оказание взаимной помощи в случае агрессии против одной из стран.

В Китае отреагировали на визит Путина в КНДР

Жебин назвал визиты Путина сигналом, что Россия готова встать на защиту государств, против которых выступает Запад. По мнению эксперта, переговоры с КНДР и Вьетнамом окажут большое влияние на архитектуру безопасности в регионе.