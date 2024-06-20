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Путин высказался о возможности нанесения Россией превентивного ядерного удара

России не нужна возможность нанести превентивный ядерный удар. Так о возможности применения ядерного оружия Москвой заявил президент Владимир Путин, его слова приводит ТАСС.

Путин высказался о возможности нанесения РФ превентивного ядерного удара
© globallookpress.com

Российский лидер заявил, что Москва не нуждается в этой возможности лишь в настоящий момент. При этом глава государства подчеркнул, что власти могут поменять ядерную доктрину страны — Путин заявил, что Москва ориентируется на глобальные изменения в сфере безопасности.

Путин заявил о возможных изменениях в ядерной доктрине России

Ранее Путин заявлял, что США не придут на помощь союзникам в Европе в случае обмена ядерными ударами с Россией. Однако российский президент всегда подчеркивал, что применение ядерного оружия для Москвы — это «крайняя и нежелательная мера».

Политика
Владимир Путин