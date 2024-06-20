Грузинской оппозиции следует обратить внимание на «невиданную» скорость приятия законопроекта по борьбе с иностранным вмешательством в Канаде. Об этом в своем Telegram-канале написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В публикации дипломат привела хронологию внесения и одобрения законопроекта. Весь процесс занял чуть больше полутора месяцев — с 3 мая по 18 июня. Захарова назвала это «невиданной скоростью» для столь важного изменения правового режима. Сам документ предполагает создание реестра иноагентов, ограничение сотрудников посольств, а также образование аппарата комиссара по контролю за иностранным влиянием.

Она отметила, что параллельно с этим 14 групп канадских диссидентов написали открытое письмо. В нем они призвали прекратить «парламентскую чрезвычайщину и вернуться к нормальной работе», поскольку все это является попыткой провести через парламент «репрессивный закон накануне предстоящих в следующем году парламентских выборов».

«Таким образом, режим Трюдо протаскивает через согласный на все парламент усовершенствованную и ужесточённую версию американского закона об иноагентах FARA. Это Канада. Западнее (или западлее?) не бывает. Цитадель "западных ценностей"», — подчеркнула она.



Напомним, что 14 мая парламент Грузии принял закон «О прозрачности иностранного влияния». Его рассмотрение продолжалось с 15 апреля и сопровождалось акциями протеста, которые организовывала оппозиция. В ЕС осудили принятие закона и пригрозили Грузии приостановкой интеграции страны в сообщество. Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен заявлял, что США введут санкции против грузинских властей, если в государстве окажется «подорвана демократия».