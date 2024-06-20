Собаки, лошадь и тигренок: каких животных дарили Владимиру Путину

Лидер КНДР Ким Чен Ын подарил президенту России Владимиру Путину пару собак национальной северокорейской породы пхунсан. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал, что они будут жить в Москве. Как отмечает ТАСС, для российского лидера это уже не первые даренные животные.

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Так, в 2000 году Сергей Шойгу подарил Путину щенка черного лабрадора. Собака получила кличку Конни. Позднее, в 2010 году, глава болгарского правительства Бойко Борисов презентовал российскому лидеру щенка каракачанской овчарки. Она получила кличку Баффи.

Следующую собаку Путину подарили уже в 2012 году. Тогда губернатор северной японской префектуры Акита Норихиса Сатакэ вручил ему щенка известной японской породы акита-ину. Позднее, в 2019 году, президент Александар Вучич презентовал главе РФ щенка югославской овчарки по кличке Паша.

Однако Путину дарили и более необычных питомцев. Например, в 2008 году на день рождения Путин получил двухмесячного уссурийского тигренка. Президент не стал оставлять животное в своей резиденции и передал его в геленджикский «Сафари-парк».

Кроме того, российскому лидеру дарили лошадей. Первую Путину передал губернатор Орловской области Егор Строев — он презентовал лидеру орловского рысака. В 2017 году король Саудовской Аравии подарил Путину жеребца по кличке Бандерос. Он приехал в Россию в 2018 году и сейчас живет в поселке Новотерском Минераловодского городского округа, на территории Терского племенного конного завода, где уже дал потомство.