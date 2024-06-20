Матвиенко выдвинули на пост сенатора от Петербурга

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов предложил кандидатуру спикера Совфеда Валентины Матвиенко на пост сенатора от города. Газета.Ru

Беглов принес в городской избирком документы на регистрацию. К ним они приложил нужно количество подписей мундепов. В пресс-службе губернатора подтвердили предложение Бегловым кандидатуры Матвиенко. Lenta.ru

«Сегодня я сдал пакет документов, необходимых для регистрации в выборной кампании губернатора Санкт-Петербурга. Хотел сказать слова благодарности депутатам местного самоуправления, которые меня поддержали. Я выдвинут «Единой Россией», - сказал губернатор журналистам. ТАСС