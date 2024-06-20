РИА: новый пакет санкций ЕС против РФ вступит в силу 24 июня

Новый пакет санкций Евросоюза против России опубликуют 24 июня, тогда же он вступит в силу. Об этом сообщил источник РИА Новости. Постпреды стран Евросоюза согласовали 14-й пакет санкций против России 20 июня. Как сообщили в пресс-службе председательства Бельгии, пакет включит меры по предотвращению обхода уже введенных ограничений. При этом постоянные представители стран Евросоюза сначала не смогли согласовать очередной пакет антироссийских санкций из-за позиции Германии. Власти ФРГ потребовали ясности в вопросе привлечения европейских компаний к ответственности за нарушение ограничений против РФ. В феврале Совет ЕС официально утвердил 13-й пакет санкций против России. В него вошли 194 физических и юридических лица. Также в список вошли компании из Индии, Шри-Ланки, Китая, Сербии, Казахстана, Таиланда и Турции. ЕС включил в 13-й пакет санкций 27 организаций за якобы поддержку военно-промышленного комплекса России.