Путин и лидер Вьетнама подписали более десяти документов

Россия и Вьетнам в рамках государственного визита российского лидера Владимира Путина в Ханой подписали целый ряд документов о сотрудничестве в различных сферах. Их перечень привела пресс-служба Кремля.

Владимир Путин прибыл во Вьетнам с официальным визитом 20 июня. В Кремле сообщали, что по его итогам Россия и Вьетнам примут совместное заявление и подпишут двусторонние соглашения. На переговорах стороны обсудят стратегическое партнерство в торгово-экономической, научно-технологической и гуманитарной областях.

Сегодня главы государств подписали ряд документов о сотрудничестве России и Вьетнама в различных сферах. В том числе, совместное заявление Российской Федерации и Социалистической Республики Вьетнам «О дальнейшем углублении всеобъемлющего стратегического партнерства в контексте 30-летия реализации Российско-Вьетнамского Договора об основах дружественных отношений», а также меморандум о графике строительства Центра ядерной науки и технологий во Вьетнаме.

Также стороны договорились о сотрудничестве в области высшего образования и подписали двусторонние соглашения между российскими с вьетнамскими вузами.

Москва и Ханой будут наращивать сотрудничество в сфере обороны и безопасности, заявил после переговоров с российским лидером президент Вьетнама То Лам.

Он также подчеркнул, что Вьетнам рассматривает Россию как один из приоритетов внешней политики и между странами существует договоренность не заключать с третьими странами соглашений, которые навредили бы независимости и суверенитету, пишут «Известия».

Ранее президент РФ подчеркнул, что Россия придает важное значение развитию диалога с АСЕАН (Ассоциация государств Юго-Восточной Азии), одним из ведущих членов которой является Вьетнам. Путин отметил, что в 2025 году Россия и Вьетнам будут отмечать важные даты - 75-летие восстановления дипломатических отношений и 50-летие освобождения южных регионов Вьетнама, а также пригласил своего вьетнамского коллегу на празднование 80-летия Победы в Москву.