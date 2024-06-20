Путин поблагодарил Вьетнам за теплый прием шуткой

В Ханоэ не только теплая температура, но и радушие жителей, встречающих российскую делегацию на улицах. Таким образом президент России Владимир Путин поблагодарил Вьетнам за «теплый во всех смыслах» прием, сообщает ТАСС.

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«Говоря о теплом приеме, я имею в виду не только температуру на улице, но и то радушие, с которым встречают нашу делегацию жители Ханоя», — отметил российский лидер.



Сообщается, температура в Ханое сегодня составляет выше 35 градусов.

Ранее Путин прибыл во Вьетнам с государственным визитом. Российский лидер проведет переговоры с руководством Вьетнама, встретится с выпускниками советских и российских вузов, а также посетит торжественный прием от имени президента страны.