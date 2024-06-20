$82.63-4.4189.09-4.21
Войти в почту

Песков: Путину понравились подаренные Ким Чен Ыном щенки редкой породы

Президенту России Владимиру Путину понравились щенки редкой охотничьей породы пхунсан, которые он получил в подарок от председателя КНДР Ким Чен Ына во время своей рабочей поездки в Пхеньян. Об этом сообщил «Интерфакс» пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Песков рассказал, понравились ли Путину подарки Ким Чен Ына
© РИА Новости
«Принял с признательностью», — сказал представитель Кремля.

По его словам, животных доставят в Москву.

Заведующий отделением Агентства по сохранению национального наследия Кореи Чо Иль Гён рассказал ТАСС, что собаки породы пхунсан преданы своему хозяину и безжалостны к тем, кого считают угрозой, — они вгрызаются им в горло.

Эксперт отметил, что это животное является для жителей Северной Кореи не просто домашним животным, а «попутчиком, спутником жизни».

Утром 19 июня в Пхеньяне состоялись переговоры между Путиным и Ким Чен Ыном в широком составе, они продлились чуть более 1,5 часа.

Это был второй дружественный визит президента России в северокорейскую столицу — впервые Путин посетил Пхеньян во время первого президентского срока в 2000 году.

20 июня Путин посетил Вьетнам.

Политика
Чен Ким
Дмитрий Песков
Владимир Путин