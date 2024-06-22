Глава МИД Вьетнама прокомментировал визит Путина

Государственный визит президента России Владимира Путина в Социалистическую Республику Вьетнам (СРВ) придал новый импульс многоплановому сотрудничеству двух стран. Об этом заявил министр иностранных дел СРВ Буй Тхань Шон, комментируя итоги состоявшегося 19-20 июня визита российского лидера в Ханой.

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"Приветствуя президента Путина, Вьетнам подтвердил, что всегда рассматривает Россию в качестве одного из важнейших партнеров, желает работать с Россией над укреплением давней традиционной дружбы и углублением всеобъемлющего стратегического партнерства между двумя странами", - отметил глава МИД.



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"Можно сказать, что визит президента России придал новый импульс многоплановому сотрудничеству между Вьетнамом и Россией. Подписано 11 документов о сотрудничестве, проведены встречи и обмены мнениями между высшими руководителями двух стран, стороны согласовали основные направления углубления вьетнамско-российского всеобъемлющего стратегического партнерства", - сообщил Буй Тхань Шон.



По итогам состоявшихся в Ханое встреч и переговоров стороны договорились совместно работать над устранением существующих трудностей и повышением эффективности имеющихся двусторонних механизмов сотрудничества, а также в ближайшее время согласовать и начать реализацию генерального плана развития вьетнамско-российского сотрудничества на период до 2030 года. Стороны будут координировать свои действия, чтобы максимально использовать преимущества действующего с 2016 года соглашения о свободной торговле между Вьетнамом и Евразийским экономическим союзом, продолжать устранять торговые барьеры, создавать более благоприятные условия для двусторонней торговли и содействовать инвестиционному сотрудничеству, особенно в области инфраструктуры и энергетики, отметил министр.

Одновременно Вьетнам и Россия договорились расширять сотрудничество в области обороны и безопасности для реагирования на нетрадиционные вызовы и тесно координировать свои действия на многосторонних форумах по вопросам обороны и безопасности, особенно в рамках механизмов под эгидой Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), таких как Восточноазиатский саммит, Региональный форум АСЕАН по безопасности, совещание министров обороны стран АСЕАН и представителей государств - партнеров по диалогу.

Руководитель внешнеполитического ведомства СРВ обратил внимание, что состоявшийся визит Путина во Вьетнам стал уже пятым, а также одной из первых его зарубежных поездок после переизбрания на новый срок. Это, по словам Буй Тхань Шона, свидетельствует о том значении, которое придает Москва Ханою в реализации своего внешнеполитического курса, восточный вектор которого ориентирован на развитие связей с Азиатско-Тихоокеанским регионом.