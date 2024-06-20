Внимание жителей Вьетнама привлек автомобиль Aurus президента России Владимира Путина, находящегося с официальным визитом в стране. Видеозапись фотографирования с машиной российского лидера опубликовал Telegram-канал Shot.

Владимир Путин прибыл во Вьетнам 20 июня с официальным визитом. В Кремле сообщали, что по итогам визита Россия и Вьетнам примут совместное заявление и подпишут двусторонние соглашения. На переговорах стороны обсудят стратегическое партнерство в торгово-экономической, научно-технологической и гуманитарной областях.

Сегодня проходят переговоры президентов России и Вьетнама Владимира Путина и То Лама.

«Тем временем у президентского дворца в Ханое выстроилась очередь из вьетнамцев, желающих сфотографироваться с Aurus Путина», - отмечает Shot.



На кадрах, приведенных каналом, жители Вьетнама, становятся рядом с машиной, чтобы сфотографироваться. В руках они держат флаги России и Вьетнама.

Стало известно, что символизирую цифры номера Aurus, подаренного Ким Чен Ыну

Ранее президент России подарил Aurus главе КНДР Ким Чен Ыну. А в ходе своего официального визита в Пхеньян проехался за рулем машины вместе с Ким Чен Ыном по дорогам в окружении зелени в резиденции «Кымсусан». При этом северокорейский лидер сел рядом с Путиным на переднее пассажирское кресло.