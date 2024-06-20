Россия может возобновить переговоры об АЭС во Вьетнаме

Глава «Росатома» Алексей Лихачев заявил, что Россия и Вьетнам могут возобновить переговоры о строительстве АЭС на вьетнамской территории. Об этом сообщает РИА Новости.

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Президент РФ Владимир Путин 20 июня прибыл во Вьетнам с официальным визитом. В состав российской делегации во Вьетнаме вошли глава МИД РФ Сергей Лавров, вице-премьер Дмитрий Чернышенко, глава Минэнерго Сергей Цивилев, глава «Росатома» Алексей Лихачев и другие. Сообщалось, что по итогам визита Путина Россия и Вьетнам примут совместное заявление и подпишут двусторонние соглашения.

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Лихачев рассказал, что Вьетнам «на эту минуту» не рассматривал создание атомных мощностей на своей территории. Но, по мнению главы «Росатома», страна вернется к этой теме из-за «зеленой» повестки и необходимости экологического перехода энергетики.