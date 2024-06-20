Президент России Владимир Путин прибыл в президентский дворец в Ханое, там пройдут его переговоры с президентом республики То Ламом.

Российского лидера встретил его вьетнамский коллега.

Владимир Путин прибыл во Вьетнам с государственным визитом. На переговорах планируется обсудить российско-вьетнамское стратегическое партнёрство.

Агентство Bloomberg обратило внимание на то, что власти Вьетнама проигнорировали критику со стороны США, принимая с визитом президента России.