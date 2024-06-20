В Китае отреагировали на визит Путина в КНДР

Москва и Пхеньян во время визита президента России Владимира Путина в КНДР показали миру, что они не одиноки и не боятся западной стратегии по изоляции и введению санкций.

Об этом пишет Global Times.

В издании отметили, что Москва, развивая связи с Пхеньяном, посылает сигнал США и их союзникам о том, что Россия не боится затяжного конфликта, поскольку она не одинока.

19 июня президент России Владимир Путин и северокорейский лидер Ким Чен Ын подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве между Россией и КНДР.

Ким Чен Ын подарил Путину двух псов охотничьей породы пхунсан

Путин также допустил военно-техническое сотрудничество России с КНДР.