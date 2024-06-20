Вьетнам проигнорировал критику США из-за визита Путина

Власти Вьетнама проигнорировали критику со стороны США из-за визита президента России Владимира Путина. Об этом в среду сообщило агентство Bloomberg.

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Во Вьетнаме приветствовали российского лидера и подчеркнули важность многолетних отношений с Москвой, несмотря на критику США из-за конфликта на Украине, указывает агентство.

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Как подчеркивает Bloomberg, Вьетнам видит в России "стратегическую защиту" и поддержку в таких областях, как энергетика и вооружения.

19 июня Путин прибыл во Вьетнам с государственным визитом. Он прилетел сюда из КНДР, где провел полноформатные переговоры с лидером страны Ким Чен Ыном. Как ожидается, Ханой станет финальной точкой трехдневной поездки президента России.