Путин прилетел во Вьетнам с государственным визитом

Президент РФ Владимир Путин прилетел c государственным визитом во Вьетнам. Самолет главы государства приземлился в аэропорту Ханоя. Сюда Путин прилетел после Пхеньяна, где также был с государственным визитом.

Основные мероприятия пройдут завтра, 20 июня. У президента РФ запланированы встречи с генеральным секретарем ЦК Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонгом, президентом То Ламом, премьер-министром Правительства Фам Минь Тинем и председателем Национального собрания Чан Тхань Маном. Кроме того, у российского лидера состоится встреча с выпускниками советских и российских вузов.

Отметим, что отношения РФ и Вьетнама активно развиваются, как в политической, так и в экономической сфере. В частности, помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков обращал внимание, что товарооборот между Россией и Вьетнамом в 2023 году вырос более чем на 8% и достиг 5 млрд долларов. В этом году рост также продолжается.

В преддверии визита Владимир Путин опубликовал статью в центральном печатном органе Компартии Вьетнама "Нянзан". Российский лидер отметил близость позиций Москвы и Ханоя по многим вопросам мировой повестки, выразил признательность руководству Вьетнама за взвешенное отношение к кризису на Украине. Кроме того, президент РФ призвал вьетнамских инвесторов активнее выходить на российский рынок и рассказал об инициативе по созданию во Вьетнаме центров ядерной науки и технологий, для которых Россия может подготовить кадры.