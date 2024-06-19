Путин оценил позицию Вьетнама по конфликту на Украине

Россия благодарна Вьетнаму за сбалансированную позицию по украинскому кризису, заявил российский лидер Владимир Путин в статье для газеты "Нян зан", вышедшей по случаю его визита во Вьетнам. ТАСС

«Владимир Путин похвалил Вьетнам за его «сбалансированную» позицию по конфликту на Украине», — говорится в материале. Газета.Ru

Ранее сообщалось, что Путин 19-20 июня посетит Вьетнам. Эта поездка придаст дополнительный импульс развитию сотрудничества между странами, заявил посол России во Вьетнаме Геннадий Бездетко. Деловая газета «Взгляд»