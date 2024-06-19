МИД РФ заявил об отсутствии нейтральности у Швейцарии

«Регулярных контактов» между Россией и Швейцарией в контексте мирного саммита по Украине не было и быть не могло. Об этом в комментарии заявила официальный представитель МИД России в ответ на вопрос о взаимодействии стран.

Дипломат напомнила, что негативное отношение России к конференции было известно Швейцарии.

Она назвала несколько причин, по которым упомянутых швейцарским ведомством контактов не могло быть. По ее словам, нет смысла обсуждать изначально бессодержательное и непрактичное приложение к реальным условиям.

«Конфедерация, принявшая у себя подобного рода "посиделки", уже давно не рассматривается нами как нейтральная сторона», - назвала вторую причину Захарова.



Представитель МИД дополнила, что позиция по этому вопросу была доведена до президента Швейцарии Иньяцио Кассиса.

Ранее в МИД РФ заявили о несоответствии ожиданиям США от саммита по Украине.