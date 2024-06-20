Япония обвинила РФ из-за сотрудничества с КНДР

Япония в очередной раз обвинила Россию в том, что она якобы нарушает резолюции Совета Безопасности ООН, сотрудничая с КНДР. Эта тема поднималась на регулярной пресс-конференции генерального секретаря кабинета министров Японии Ёсимасы Хаяси.

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Хаяси, в частности, утверждал, что Россия "очевидным образом нарушает резолюции Совета Безопасности ООН", якобы закупая у КНДР вооружения.

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В то же время он воздержался от прямых комментариев по поводу содержания Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и КНДР, подписанного лидерами двух государств. Он также пообещал, что Япония в тесном сотрудничестве с международным сообществом продолжит добиваться всестороннего соблюдения резолюций Совбеза ООН в отношении КНДР, направленных на отказ Пхеньяна от развития ракетно-ядерной программы.

Москва неоднократно и категорически отвергала обвинения западных стран в незаконном военно-техническом сотрудничестве с Пхеньяном. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров называл подобные утверждения слухами.

Президент РФ Владимир Путин 18-19 июня находился с государственным визитом в столице КНДР. Эта поездка стала ответным визитом. Приглашение посетить страну лидер КНДР Ким Чен Ын лично передал Путину, когда сам находился с визитом в России в сентябре прошлого года.