Захарова прокомментировала данные о «регулярных контактах» между Москвой и Берном

Официальный представитель МИД России Мария Захарова опровергла заявление швейцарского коллеги Иньянцио Кассиса о «регулярных контактах» между Москвой и Берном при подготовке прошедшей в Швейцарии конференции по Украине. По ее словам, учитывая позицию РФ по этому поводу такого просто «быть не могло».

Захарова отметила, что «негативные оценки и отношение» Москвы к конференции в Бюргенштоке «неоднократно озвучивались на различных уровнях» и швейцарской «стороне они, безусловно, известны».

«Никаких "регулярных контактов" между Москвой и Берном по этому сюжету, о которых говорит глава швейцарского внешнеполитического ведомства, не было и быть не могло», — добавила она.



Официальный представитель МИД РФ пояснила, что, во-первых, Москва «не видела смысла обсуждать то, что изначально не имело никакого содержания и практического приложения к реальным условиям», а, во-вторых, Россия «уже давно не рассматривает Швейцарию в качестве нейтральной стороны». Захарова подчеркнула, что данная позиция была доведена до Кассиса.