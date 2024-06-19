В МИД России описали ситуацию в мире цитатой Высоцкого

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков описал текущую ситуацию в мире цитатой из песни советского поэта и исполнителя Владимира Высоцкого «Честь шахматной короны. Игра». Lenta.ru

«"Королей я путаю с тузами, и с дебютом путаю дуплет" — вот это о нынешней международной ситуации. Но мы будем с юмором к ней относиться и стараться, чтобы не было срывов ни в какие пропасти», — отметил Рябков. ТАСС

«Я не хочу сказать, что нынешние международные отношения и международная ситуация сопоставимы с трехмерными шахматами, но то, что джокеров хватает, — это факт», — добавил дипломат. Вечерняя Москва