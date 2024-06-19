Президент России Владимир Путин в ходе встречи с председателем КНДР Ким Чен Ыном провозгласил тост за здоровье северокорейского лидера и процветание народов двух стран.

По словам Путина, в России и КНДР есть схожие пословицы, в которых говорится, что близкий сосед лучше дальнего родственника. Эта народная мудрость, по словам главы государства, в полной мере отражает характер отношений между странами.

«Предлагаю тост за дальнейшее укрепление дружбы и сотрудничества между Российской Федерацией и Корейской Народно-Демократической Республики, за благополучие и процветание народов наших стран, за здоровье председателя государственных дел товарища Ким Чен Ына и всех присутствующих», — сказал Путин на кадрах видеоролика, опубликованного журналистом Павлом Зарубиным в Telegram.



Ранее сам северокорейский лидер заявил, что договор о сотрудничестве с Россией, подписанный 19 июня, направлен на поддержание мира.