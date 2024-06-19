Западные СМИ отреагировали на визит Путина в КНДР

Президенту России Владимиру Путину устроили в КНДР роскошный прием, а сотрудничество Москвы и Пхеньяна станет головной болью для Запада, так на визит главы российского государства в Северную Корею отреагировали мировые СМИ.

«Ради президента Путина по-настоящему расстарались, устроив ему просто царский прием», – пишет Sky News.



Reuters отмечает, что кроме приема Путин также получил от КНДР «обещание помочь», передает RT.

«Путина помпезно чествовал его визави Ким Чен Ын на церемонии встречи в сердце северокорейской столицы, на площади Ким Ир Сена», – отмечает СNN.



При этом сотрудничество России и КНДР добавит головной боли лицам, принимающим решения в Белом доме, уточняет Global Times.

Путин ранее заявил, что переговоры Ким Чен Ыном будут способствовать укреплению безопасности.