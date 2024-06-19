Договор о всеобъемлющем стратегическом сотрудничестве между Россией и Корейской Народно-Демократической Республикой будет способствовать поддержанию мира и стабильности в регионе. Об этом заявил председатель КНДР Ким Чен Ын. Газета.Ru

«Договор... полностью способствует поддержанию мира и стабильности в регионе, делу построения сильных государств и общим интересам двух наших стран, Кореи и России, а также ставит безопасность двух стран на более надежный фундамент», — отметил Ким Чен Ын. RT на русском

Он назвал договор важным и великим событием, случившимся «на пути развития корейско-российских отношений», и блестящим результатом, достигнутым благодаря усилиям и вниманию президента РФ. ТАСС