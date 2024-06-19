Желание войти в НАТО стало ценой жизни Украины. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, ее высказывание опубликовано в Telegram-канале внешнеполитического ведомства страны. Lenta.ru

«Многолетние усилия Киева стать членом НАТО стоили Украине жизни», — отметила дипломат. Она подчеркнула, что Запад не интересует будущее Украины и ее народа. Вечерняя Москва

Коснувшись перспектив вступления Украины в Европейский союз, Захарова указала, что в этом объединении придерживаются на данный счет того же мнения, что и в Североатлантическом альянсе. «Евросоюз стал экономическим отделом НАТО, — подчеркнула она. — Там не привыкли вкладывать, развивать, инвестировать во имя будущего своих новых членов или подопечных, а тем более тех, кто не является их членами. Они привыкли только отбирать, забирать, использовать, перераспределять, оптимизировать себе на пользу. И цена, которую они ждут от народа Украины, ими тоже обозначена: нанесение руками киевского режима на западные деньги стратегического поражения России. И они постоянно продолжают вливать это в уши граждан Украины через пропаганду Зеленского и его натовских кураторов». ТАСС