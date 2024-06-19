Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова сообщила, что длительные усилия Украины войти в состав Североатлантического альянса (НАТО) стоили Киеву жизни. Об этом она заявила в среду, 19 июня, в рамках брифинга.

— Многолетние усилия Киева стать членом НАТО стоили Украине жизни, — констатировала Захарова.



Она также подчеркнула, что Запад не интересует будущее Украины и ее народа, следует из публикации в Telegram-канале внешнеполитического ведомства.

Захарова рассказала об ответе на конфискацию российских активов Западом

НАТО своими заявлениями об атаках по российским территориям втягивает Европейский союз в третью мировую войну. Подобные действия со стороны объединения никак не соответствуют оборонительной функции альянса. Соответствующее заявление в мае своем аккаунте в соцсети X сделал глава партии «Патриоты» во Франции и кандидат на выборах в Европарламент Флориан Филиппо.

Генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что Украина должна войти в состав НАТО, и это должно быть реализовано в кратчайшие сроки, следует из прямой трансляции выступления.