Политолог оценил подписание нового договора между Россией и КНДР

Политолог, специалист по межнациональным конфликтам Евгений Михайлов в разговоре с Рамблером прокомментировал заключение соглашения о стратегическом партнерстве между Россией и КНДР.

18 июня президент России Владимир Путин впервые за 24 года прибыл с государственным визитом в Пхеньян. Главы государств провели переговоры в расширенном составе, а после продолжили общение тет-а-тет. Кроме того, между Россией и КНДР был подписан Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Документ предусматривает оказание взаимной помощи в случае агрессии против одного из участников, отмечал Путин.

Я считаю, что заключение договора – это большое достижение России, он очень важен в нынешних условиях. Москва развернулась к тем странам, общение с которыми раньше считалось токсичным в силу того, что многие у нас смотрели на Запад. Но сейчас ситуация изменилась. Корейцы при этом всегда помнили о том хорошем, что для них сделал Советский Союз. В свое время он спас их от американцев, и от японской агрессии, так что теперь корейцы испытывают чувство благодарности к русскому народу, к России. Евгений Михайлов Политолог, специалист по межнациональным конфликтам, директор Центра стратегических исследований стран Южного Кавказа

Эксперт назвал заключение договора между Россией и КНДР, который предусматривает взаимную защиту стран в случае агрессии, «сильным ударом по американцам».

«И я допускаю, что данной ситуацией может воспользоваться [кандидат на пост президента США Дональд] Трамп в рамках своей предвыборной кампании против [действующего президента США Джо] Байдена. Власти США запустили ситуацию с Северной Кореей и не заметили масштабных сдвигов в отношениях между Москвой и Пхеньяном. Так что в случае введения подразделений НАТО на территорию Украины и их участия в боевых действиях против России вполне возможна помощь северокорейской армии. Помимо вооружений, это может быть помощь личного состава – у северокорейцев очень мотивированные солдаты, которые настроены против Запада, они хорошо подготовлены, и их очень много… Я не сомневаюсь в том, что северокорейцы нас никогда не предадут, что они будут биться с нами до конца», - сказал он.



Ранее Путин не исключил военного сотрудничества РФ с КНДР после заключения договора.