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Путин прокомментировал переговоры с Ким Чен Ыном

Переговоры с северокорейским лидером Ким Чен Ыном касались всего комплекса вопросов двусторонних отношений, заявил президент Росии Владимир Путин. Его цитирует РИА Новости.

Путин прокомментировал переговоры с Ким Чен Ыном
© Lenta.ru

«Сегодня мы провели обстоятельные переговоры по всему комплексу вопросов практического взаимодействия», — сказал российский лидер, добавив, что Россия и КНДР подписали новый межгосударственный Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.

Ранее Путин подарил лидеру Северной Кореи новый автомобиль российской марки Aurus («Аурус»), адмиральский кортик и чайный сервиз. Путин сел за руль подаренного авто и прокатил своего визави. Как указал помощник президента России Юрий Ушаков, Путин тоже получил «хорошие подарки» от северокорейского лидера. По его словам, презенты «связаны с изображением нашего президента».